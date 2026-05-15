Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, il torneo Masters 1000 di tennis che si svolge sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. La sua partita si è conclusa con una sconfitta in due set contro l’avversario che, così, ha conquistato il posto in finale. La competizione prosegue con Ruud che si prepara a disputare l’ultimo atto del torneo.

AGI - Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 ATP in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L’azzurro, testa di serie numero 18 del tabellone, si arrende in due set al norvegese Casper Ruud, 23º favorito del seeding, in un match condizionato anche da un’interruzione di quasi due ore per pioggia. Un passivo pesante dopo le battaglie dei turni precedenti. Pesante il 6-1 6-1 — maturato in un’ora e cinque minuti — subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Alexander Zverev, e della battaglia dei quarti, dove aveva superato il giovane spagnolo Rafa Jodar. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Internazionali: Darderi battuto in due set, Ruud vola in finale

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