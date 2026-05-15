Internazionali Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppio

Da agi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Bolelli e Simone Vavassori hanno conquistato la qualificazione alla semifinale nel torneo di doppio degli Internazionali d'Italia. La coppia italiana ha sconfitto nel match precedente la coppia composta da un giocatore finlandese e uno britannico. La sfida si è conclusa con la vittoria di Bolelli e Vavassori, che ora si preparano per il prossimo turno del torneo. La competizione si svolge sui campi di livello internazionale, con numerosi giocatori provenienti da diversi paesi.

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AGI - Andrea Bolelli e Simone Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio agli Internazionali d'Italia battendo la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Il match si è concluso con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un'ora e 47 minuti.  Ora sfideranno i vincenti del match tra Christian Harrison - Neal Skupski e Marcelo Arevalo - Mate Pavic. 🔗 Leggi su Agi.it

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