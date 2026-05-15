Inter Juve Roma e Milan | la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM

Da calciomercato.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre di Serie A, tra cui Inter, Juventus, Roma e Milan, sono state collegate al trequartista brasiliano. La Roma ha già mostrato interesse e ci sarebbero state trattative in corso con il giocatore. Secondo alcune fonti, il costo del calciatore brasiliano sarebbe già triplicato rispetto alle prime offerte. La situazione mette in evidenza come il mercato brasiliano continui a rappresentare una sfida per i club italiani, che sembrano muoversi con un certo ritardo rispetto alle richieste del giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Insieme alla Roma, i tre club sono stati accostati al trequartista paulista Ci risiamo, ancora una volta il calcio italiano rischia di aver sbagliato il timing sul mercato brasiliano. Complici anche le stringenti regole sul tesseramento degli extracomunitari, i club nostrani fanno spesso fatica a scommettere sui talenti brasiliani, anche se la storia recente ha mostrato come valga la pena investire in  Brasile. Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Per informazioni, chiedere alla  Salernitana  o al  Verona, che hanno messo a segno plusvalenze molto importanti con le cessioni di  Ederson  e  Giovane, ma anche alla stessa  Roma  che ha visto quanto meno raddoppiare il valore di  Wesley  in una sola stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter juve roma e milan la tentazione brasiliana costa gi224 il triplo cm
© Calciomercato.it - Inter, Juve, Roma e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Juve è attivamente alla ricerca di un centrocampista | 2FRIENDS ft. @RomeoAgresti Ep. 14/2

Video La Juve è attivamente alla ricerca di un centrocampista | 2FRIENDS ft. @RomeoAgresti Ep. 14/2

Sullo stesso argomento

Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo | CMInsieme alla Roma, i tre club sono stati accostati al trequartista paulista Ci risiamo, ancora una volta il calcio italiano rischia di aver sbagliato...

Cambiaso è sacrificabile per la Juve: tra Milan e Inter, ecco la nuova destinazione | CML’esterno della Nazionale non ha convinto Spalletti e potrebbe lasciare Torino nella finestra estiva del mercato Andrea Cambiaso non figura nella...

inter juve roma ePagina 2 | Il calendario di Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa ChampionsSuccessi fondamentali per Spalletti, Gasperini e Fabregas mentre Allegri perde ancora a San Siro contro l'Atalanta: la situazione per l'Europa che conta cambia così ... tuttosport.com

Dall’Inter alla Roma: l’effetto domino travolge la JuveMancano due mesi all’inizio ufficiale del calciomercato, fissato quest’anno al 29 giugno. Anche se non è ancora stato emesso alcun verdetto ufficiale in campionato, tutte le squadre stanno iniziando a ... asromalive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web