Inter Juve Roma e Milan | la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM

Le squadre di Serie A, tra cui Inter, Juventus, Roma e Milan, sono state collegate al trequartista brasiliano. La Roma ha già mostrato interesse e ci sarebbero state trattative in corso con il giocatore. Secondo alcune fonti, il costo del calciatore brasiliano sarebbe già triplicato rispetto alle prime offerte. La situazione mette in evidenza come il mercato brasiliano continui a rappresentare una sfida per i club italiani, che sembrano muoversi con un certo ritardo rispetto alle richieste del giocatore.

Insieme alla Roma, i tre club sono stati accostati al trequartista paulista Ci risiamo, ancora una volta il calcio italiano rischia di aver sbagliato il timing sul mercato brasiliano. Complici anche le stringenti regole sul tesseramento degli extracomunitari, i club nostrani fanno spesso fatica a scommettere sui talenti brasiliani, anche se la storia recente ha mostrato come valga la pena investire in Brasile. Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Per informazioni, chiedere alla Salernitana o al Verona, che hanno messo a segno plusvalenze molto importanti con le cessioni di Ederson e Giovane, ma anche alla stessa Roma che ha visto quanto meno raddoppiare il valore di Wesley in una sola stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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La Juve è attivamente alla ricerca di un centrocampista | 2FRIENDS ft. @RomeoAgresti Ep. 14/2

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