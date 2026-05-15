A fine stagione, sono previsti incontri tra l’Inter e il direttore sportivo Piero Ausilio per discutere il rinnovo del suo contratto. Secondo fonti vicine alla società, entrambe le parti sono interessate a continuare la collaborazione e a portare avanti il progetto sportivo. La società ha confermato l’intenzione di avviare i colloqui nei prossimi giorni, mentre Oaktree, l’azionista di maggioranza, sarebbe favorevole a mantenere stabile la guida tecnica e gestionale.

di Alberto Petrosilli Oaktree e il direttore sportivo Piero Ausilio pronti a proseguire insieme il progetto nerazzurro. Le ultime. Secondo quanto riferito dal quotidiano Libero, al termine della stagione prenderanno ufficialmente il via i dialoghi tra Oaktree e Piero Ausilio per il rinnovo del contratto del direttore sportivo nerazzurro. L’attuale accordo dell’uomo mercato dell’Inter è in scadenza a giugno 2027, ma la volontà reciproca sarebbe quella di continuare insieme anche negli anni futuri. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Ausilio viene considerato una figura centrale all’interno dell’area sportiva interista, sia per il lavoro svolto negli ultimi anni sia per il contributo dato alla crescita del progetto tecnico e societario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, a fine stagione via ai colloqui per il rinnovo di Ausilio

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