Insegue due giovani lancia un sasso e rompe la vetrina dell' Hotel

Un uomo ha inseguito due giovani e ha lanciato un sasso contro di loro, rompendo la vetrina di un hotel situato in piazzetta Costantini. L'episodio si è verificato al Residence Italia, dove la vetrina è stata danneggiata durante l'aggressione. Non sono state riportate altre conseguenze o feriti. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza per chiarire quanto accaduto.

Un sasso contro due ragazzi e vetrina distrutta. È successo al Residence Italia, di piazzetta Costantini. Secondo quanto emerso, una donna ha lanciato un sasso contro due giovani, mancandoli ma centrando la vetrina dell'hotel e rompendola. Il fatto è successo in pieno giorno: erano le 13:30 di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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