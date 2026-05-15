Inflazione alle stelle a Rimini Federconsumatori lancia l’allarme | E' solo l' inizio sta crescendo la povertà
A Rimini, i prezzi sono in forte aumento, secondo quanto riferito da Federconsumatori, che ha lanciato un allarme sulla crescente povertà tra i cittadini. La situazione è collegata all’inflazione che sta salendo, in parte a causa dell’impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi. La crescita dei prezzi sta interessando diversi settori e si prevede che questa tendenza possa durare nel tempo. Le autorità e le associazioni dei consumatori continuano a monitorare la situazione.
“Come purtroppo abbiamo già annunciato e largamente previsto sta aumentando l’impatto del conflitto in Medio Oriente sui prezzi”. A sostenerlo è la Federconsumatori di Rimini. I dati Istat confermano che, ad aprile, l’inflazione sale a Rimini di un +3,6% (+0.9% sul dato nazionale ) e con un +1. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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