Inflazione alle stelle a Rimini Federconsumatori lancia l’allarme | E' solo l' inizio sta crescendo la povertà

A Rimini, i prezzi sono in forte aumento, secondo quanto riferito da Federconsumatori, che ha lanciato un allarme sulla crescente povertà tra i cittadini. La situazione è collegata all’inflazione che sta salendo, in parte a causa dell’impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi. La crescita dei prezzi sta interessando diversi settori e si prevede che questa tendenza possa durare nel tempo. Le autorità e le associazioni dei consumatori continuano a monitorare la situazione.

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