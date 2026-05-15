Inflazione al 2,7% su i prezzi di energia e alimentari | stangata da 1.000 euro a famiglia

L’Istat ha reso noti i dati definitivi sull’andamento dei prezzi al consumo di aprile, evidenziando un’inflazione al 2,7%. I prezzi di energia e alimentari sono aumentati, determinando una spesa aggiuntiva di circa 1.000 euro all’anno per ogni famiglia. La variazione è risultata meno elevata rispetto alle stime preliminari, segnalando un rallentamento nella crescita dei prezzi. I dati forniscono un quadro aggiornato sull’andamento dei costi di vita nel paese.

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