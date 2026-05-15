Inflazione al 2,7% su i prezzi di energia e alimentari | stangata da 1.000 euro a famiglia
L’Istat ha reso noti i dati definitivi sull’andamento dei prezzi al consumo di aprile, evidenziando un’inflazione al 2,7%. I prezzi di energia e alimentari sono aumentati, determinando una spesa aggiuntiva di circa 1.000 euro all’anno per ogni famiglia. La variazione è risultata meno elevata rispetto alle stime preliminari, segnalando un rallentamento nella crescita dei prezzi. I dati forniscono un quadro aggiornato sull’andamento dei costi di vita nel paese.
L’Istat ha presentato oggi i dati definitivi sull’andamento dei prezzi al consumo di aprile, confermando una ripresa dell’ inflazione più contenuta rispetto alle stime preliminari. L’inflazione annua raggiunge il 2,7%, un dato che non si registrava dal settembre 2023, mentre quella mensile decolla dell’1,1%, un livello che non si registrava dall’ottobre 2022. I comparti in crescita. L’aumento è causato dalla netta risalita dei prezzi del comparto energetico e alimentare. Dopo mesi di tregua, i prezzi sono tornati a salire con forza, ad esempio quelli di: energetici non regolamentati da -2,0% a +9,6%;. energetici regolamentati da -1,6% a +5,3%;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
STANGATA INFLAZIONE, AD APRILE VOLANO PREZZI DI ENERGIA E SPESA QUOTIDIANA
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