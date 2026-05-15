Incidente tra camion e auto in Piazza Malta | traffico in tilt

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, si è verificato un incidente tra un camion e un’auto in Piazza Malta a Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe sbandato mentre transitava e si sarebbe scontrato con una Lancia Y proveniente da via Giovanni Cuomo. L’impatto ha causato disagi al traffico, che si è intensificato nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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Paura, intorno alle 16.30, di oggi pomeriggio, nei pressi di Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) a Salerno dove - secondo una prima ricostruzione - un mezzo pesante, mentre stava transitando, si sarebbe scontrato con un’automobile (Lancia Y) proveniente da via Giovanni Cuomo per motivi in corso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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