Incidente tra camion e auto in Piazza Malta | traffico in tilt

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, si è verificato un incidente tra un camion e un’auto in Piazza Malta a Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe sbandato mentre transitava e si sarebbe scontrato con una Lancia Y proveniente da via Giovanni Cuomo. L’impatto ha causato disagi al traffico, che si è intensificato nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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