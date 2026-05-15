Incidente con un bambino travolto in via Petrarca soccorsi in azione
Nella giornata di oggi, in via Petrarca a Lecco, si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di 10 anni, rimasto investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine, che hanno prestato assistenza al minore e avviato le verifiche necessarie. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento, mentre il bambino è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.
Paura e pronto intervento dei soccorsi per un bambino di soli 10 anni investito in via Petrarca a Lecco. L'incidente è avvenuto alle 16.15 di oggi, venerdì 15 maggio, lungo la strada che scende verso viale Turati. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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