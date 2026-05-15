Incidente con un bambino travolto in via Petrarca soccorsi in azione

Nella giornata di oggi, in via Petrarca a Lecco, si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di 10 anni, rimasto investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine, che hanno prestato assistenza al minore e avviato le verifiche necessarie. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento, mentre il bambino è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui