Incidente a Piazza Malta | scontro tra un mezzo pesante e un’auto traffico rallentato per circa 40 minuti
Alle 16.30 di oggi si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra Piazza Malta e via Giovanni Cuomo. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante e un’auto sono entrati in collisione, causando rallentamenti nel traffico per circa 40 minuti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione dettagliata sulle eventuali ferite o danni è stata ancora resa nota.
Tempo di lettura: < 1 minuto Verso le 16.30 si è verificato un incidente stradale nei pressi di Piazza Malta, all’incrocio con via Giovanni Cuomo. Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante che stava transitando lungo la carreggiata avrebbe impattato con un’autovettura proveniente da via Giovanni Cuomo, dopo che quest’ultima non avrebbe rispettato lo stop presente all’incrocio. L’urto ha provocato rallentamenti e momenti di forte concitazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 per prestare assistenza e gestire la viabilità. La circolazione nella zona ha subito disagi per circa 30-40 minuti, fino al completamento delle operazioni di soccorso e dei rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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