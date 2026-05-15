Incidente a Piazza Malta | scontro tra un mezzo pesante e un’auto traffico rallentato per circa 40 minuti

Alle 16.30 di oggi si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra Piazza Malta e via Giovanni Cuomo. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante e un’auto sono entrati in collisione, causando rallentamenti nel traffico per circa 40 minuti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione dettagliata sulle eventuali ferite o danni è stata ancora resa nota.

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