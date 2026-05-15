Il 15 maggio 2026 a Roma si è conclusa l'udienza riguardante l'inchiesta sulla corruzione nel settore sanitario in Sicilia. Tra le persone coinvolte, una figura politica di rilievo ha deciso di patteggiare una pena di tre anni di reclusione, ottenendo la libertà ma con il divieto di frequentare ambienti politici. Altri imputati sono stati rinviati a giudizio, mentre le indagini continuano a verificare i dettagli del caso.

Roma, 15 maggio 2026 – Tutti rinviati a giudizio gli imputati dell 'inchiesta sulla corruzione nella sanità in Sicilia. Lo ha deciso, dopo oltre 4 ore di camera di consiglio la gup di Palermo Ermelinda Marfia che ha così accolto la richiesta della Procura. Tranne l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, che ha patteggiato la pena a tre anni che saranno convertiti in lavori di pubblica utilità, e Ferdinando Aiello che ha chiesto l'abbreviato. Sono stati rinviati a giudizio l'ex direttore generale dell'ospedale Villa Sofia Cervello, Roberto Colletti, Antonio Iacono, primario del Trauma Center dello stesso nosocomio, e l'ex storico segretario del governatore Vito Raso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inchiesta corruzione in sanità, Totò Cuffaro patteggia 3 anni: torna libero ma non potrà frequentare politici

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