Nella notte, a Roma, si è verificato un incendio in un appartamento vicino all’uscita della Linea A della metropolitana di Largo Colli Albani. Le fiamme si sono propagate all’interno dell’immobile, coinvolgendo anche bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle cause dell’incendio o sullo stato di salute delle persone presenti.

Momenti di paura nella notte a Largo Colli Albani, a Roma, dove un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento situato nei pressi dell’uscita della Linea A della metropolitana di Roma. Secondo le prime informazioni, nell’abitazione vivevano una donna e i suoi figli. Nonostante il rogo e il forte allarme tra i residenti della zona, non si registrerebbero vittime. Le fiamme hanno provocato grande apprensione tra passanti e abitanti del quartiere, molti dei quali sono scesi in strada dopo aver notato il denso fumo e il forte odore di bruciato che ha invaso l’area durante la notte. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato immediatamente e le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a circa le 2 di venerdì 15 maggio 2026, quando l’ incendio è stato definitivamente domato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio in un appartamento, orrore in Italia: “Dentro anche i bambini”

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