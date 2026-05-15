Incassa assegno rubato 32enne assolto dopo 9 anni
Un uomo di 32 anni è stato assolto dopo aver trascorso nove anni in attesa di una decisione giudiziaria. Nel 2017, aveva portato a incasso un assegno di circa 2.700 euro, proveniente da un furto, tentando di far accreditarlo sul suo conto presso una banca. Il Tribunale di Napoli Nord ha deciso di assolverlo dall’accusa di ricettazione, confermando che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La vicenda si è conclusa con un'ordinanza di assoluzione definitiva.
Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto S.F. di Cesa, dall’accusa di ricettazione. Il trentaduenne nel 2017 portò all’incasso un assegno emesso da Intesa San Paolo di illecita provenienza in quanto rubato, tentando di fare accreditare la somma di euro 2700 sul proprio conto corrente. Sentito dai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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