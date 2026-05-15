In tremila per l’undicesima edizione della Maratonina del Mare | le modifiche alla viabilità

Da ilpescara.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si terrà l’undicesima edizione della Maratonina del Mare, nota anche come Pescara Half Marathon 2026. La manifestazione coinvolgerà circa tremila partecipanti e prevede modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Le strade interessate resteranno chiuse o parzialmente interdette al traffico durante la corsa, con orari e percorsi specifici comunicati dagli organizzatori. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa diverse vie della zona portuale e centrale della città.

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Domenica 17 maggio si rinnova l’appuntamento con la “Maratonina del Mare – Pescara Half Marathon 2026” giunta all’undicesima edizione. Un evento podistico organizzato dalla asd Run4Fun, associazione affiliata Fidal, con la collaborazione del Comune e in particolare con l’assessorato allo Sport. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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