In tremila per l’undicesima edizione della Maratonina del Mare | le modifiche alla viabilità
Domenica 17 maggio si terrà l’undicesima edizione della Maratonina del Mare, nota anche come Pescara Half Marathon 2026. La manifestazione coinvolgerà circa tremila partecipanti e prevede modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Le strade interessate resteranno chiuse o parzialmente interdette al traffico durante la corsa, con orari e percorsi specifici comunicati dagli organizzatori. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa diverse vie della zona portuale e centrale della città.
Domenica 17 maggio si rinnova l’appuntamento con la “Maratonina del Mare – Pescara Half Marathon 2026” giunta all’undicesima edizione. Un evento podistico organizzato dalla asd Run4Fun, associazione affiliata Fidal, con la collaborazione del Comune e in particolare con l’assessorato allo Sport. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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