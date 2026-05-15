In montagna 40 centimetri di neve rischio valanghe e temperature invernali
Negli ultimi giorni, la regione si è trovata sotto l’effetto di un’intensa ondata di maltempo, che ha portato circa 40 centimetri di neve nelle zone di montagna. Le abbondanti nevicate hanno causato un aumento del rischio valanghe, mentre le temperature sono rimaste molto basse, confermando le condizioni invernali. Nella serata di ieri, si sono verificati anche eventi atmosferici eccezionali, tra cui una forte grandinata nel territorio del Goriziano.
L'ondata di maltempo che ha colpito la regione negli ultimi giorni ha provocato danni ed eventi atmosferici eccezionali, come la forte grandinata di ieri sera nel Goriziano. In montagna, invece, è caduta una quantità di neve anomala per questa stagione: secondo i dati diffusi dalla Protezione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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