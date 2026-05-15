In arrivo bodycam caschi e scudi come tutela per la polizia locale

Nella giornata di ieri, la Camera ha approvato con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti un disegno di legge delega destinato a riorganizzare le funzioni e l’ordinamento della Polizia locale. Tra le novità più significative ci sono l’introduzione di bodycam, caschi e scudi come strumenti di protezione per gli agenti. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza urbana e a dotare le forze di polizia di nuovi dispositivi di tutela.

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Un ulteriore, importante tassello per rinforzare la sicurezza urbana: si potrebbe riassumere così il disegno di legge delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, approvato ieri dall'Aula della Camera con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti. Ancora una volta le opposizioni si sono divise: Il Movimento 5 stelle si è, infatti, espresso contro le misure, mentre i gruppi di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Azione ed Italia viva si sono astenuti. Il provvedimento passa, ora, all'esame del Senato. Una riforma attesa da tanti, troppi anni, dal momento che l'ultima legge sull'argomento risaliva addirittura al 1986. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In arrivo bodycam, caschi e scudi come tutela per la polizia locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bodycam e tutele assicurative e legali: in arrivo la riforma della polizia locale Maranello: bodycam e Targa system per la Polizia locale? Cosa scoprirai Come verranno gestiti i filmati delle bodycam per la privacy? Quali veicoli segnalerà immediatamente il nuovo sistema Targa system?... In arrivo bodycam, caschi e scudi come tutela per la polizia localeUn ulteriore, importante tassello per rinforzare la sicurezza urbana: si potrebbe riassumere così il disegno di legge delega al governo per il ... iltempo.it Polizia locale, svolta in arrivo: bodycam, collegamento al 112 e nuove tutele per gli agentiIl riordino della polizia locale introduce bodycam e collegamenti diretti con il 112, migliorando sicurezza e rapidità d'intervento. Previsto patrocinio legale per agenti coinvolti in procedimenti leg ... italiaoggi.it Il proprietario del negozio intrappola i ladri dentro fino all'arrivo della polizia... reddit