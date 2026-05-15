Il traffico aereo di Helsinki è stato sospeso per tre ore a causa dello sconfinamento di un drone

Questa mattina, il traffico dell’aeroporto di Helsinki è stato interrotto per tre ore, dalle 4:00 alle 7:00, a causa del rilevamento di un drone che aveva invaso lo spazio aereo finlandese. La sospensione è stata decisa per garantire la sicurezza dei voli e delle persone presenti. Durante il periodo di interruzione, nessun aereo è decollato o atterrato, e le operazioni sono riprese una volta che il drone è stato localizzato e il rischio considerato cessato.

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Questa mattina, il traffico dell’aeroporto di Helsinki è stato sospeso per tre ore (dalle 4:00 alle 7:00, ora locale), a causa della rilevazione di un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo della Finlandia. Non è ancora chiaro di che tipo di drone si trattasse, da dove provenisse e, soprattutto, dove fosse diretto. Le forze di difesa finlandesi hanno fatto decollare aerei da combattimento e altri servizi di emergenza in risposta alla situazione. “Le nostre autorità hanno dimostrato la loro prontezza e capacità di reazione. Non vi è alcuna minaccia militare diretta contro la Finlandia”, ha scritto il presidente Alexander Stubb sui social media. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il traffico aereo di Helsinki è stato sospeso per tre ore a causa dello sconfinamento di un drone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video URGENT! Finland closes airspace: unknown drone paralyzes main airport Sullo stesso argomento Enav, sciopero domani di 4 ore dei controllori del traffico aereoVoli a rischio domani per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav, che coinvolgerà in particolare i centri di controllo... L'aeroporto di Helsinki riprende i voli dopo l'allarme per un droneL'aeroporto di Helsinki, in Finlandia, ha ripreso le normali operazioni di volo, venerdì 15 maggio, dopo aver sospeso il traffico aereo per tre ore a causa di un allarme-drone, hanno dichiarato i ... msn.com Il traffico aereo di Helsinki è stato sospeso per tre ore a causa dello sconfinamento di un droneQuesta mattina, il traffico dell’aeroporto di Helsinki è stato sospeso per tre ore (dalle ... msn.com