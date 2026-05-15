Il Testamento di Ann Lee è in arrivo su Disney+

Il Testamento di Ann Lee, il film targato Searchlight Pictures, sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 20 maggio. Dalla pluripremiata sceneggiatrice e regista Mona Fastvold, Il Testamento di Ann Lee vede Amanda Seyfried nei panni della leader degli Shakers che predicava l’uguaglianza sociale e di genere. La storia di Ann Lee si intreccia con gli inni degli Shakers reintrepretati che accompagnano con grande forza il suo percorso verso la creazione di una società migliore. Nel cast figurano anche Thomasin McKenzie, Lewis Pullman e Stacy Martin. Fastvold descrive Lee come una “ leader religiosa femminista ribelle ” la cui vita era stata completamente ignorata dalla storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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