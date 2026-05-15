Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, ovvero il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, per la giornata di oggi, 15 maggio 2026, si attesta a 0,1364 euro per kilowattora. L’andamento del prezzo viene aggiornato di ora in ora, senza variazioni significative rispetto alle precedenti rilevazioni. Questa cifra rappresenta il valore di riferimento per il mercato dell’energia in Italia e viene comunicata quotidianamente dalle autorità del settore. Nessun dettaglio relativo a fluttuazioni temporanee o cause specifiche viene fornito in questa comunicazione.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 15 Maggio 2026, si attesta a 0,1364 €kWh. Analizzando la giornata precedente (14 Maggio 2026), il prezzo orario ha registrato una forchetta compresa tra 0,0998 €kWh e 0,1651 €kWh. L’ora più economica è stata tra le 13:00 e le 15:00, con un prezzo minimo di 0,0998 €kWh, mentre il picco massimo si è verificato alle 21:00, raggiungendo 0,1651 €kWh. Questi dati evidenziano una forte variabilità dei prezzi nell’arco della giornata, con opportunità di risparmio per chi può modulare i propri consumi nelle fasce orarie meno costose. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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