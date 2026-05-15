Il Paris non vuole la festa del Psg a domicilio | il derby di domenica diventa un pasticcio

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra le due squadre di Parigi diventa un episodio complicato prima della conclusione della Ligue 1. La squadra di proprietà di un miliardario ha eliminato i campioni della stagione, mentre il Paris non desidera che si giochi in trasferta. La partita di domenica, che avrebbe chiuso il campionato, si presenta così come un appuntamento difficile da gestire a causa delle tensioni tra le società coinvolte. La situazione ha generato discussioni tra i dirigenti e ha portato a un certo caos organizzativo.

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Un derby e un pasticcio. Poteva finire in bellezza la stagione del Paris Saint Germain in casa dell'altra squadra della capitale, il Paris Fc. L'occasione, per il club dell'emiro del Qatar, anche per lavare l'onta dell'eliminazione ai sedicesimi di coppa di Francia subita dalla neopromossa di proprietà dei miliardari del lusso Arnault. Ma domenica sera ci sarebbe anche da festeggiare il 14° titolo di campione di Francia, con la consegna del trofeo alla banda di Luis Enrique. Una cerimonia che però non piace al Paris Fc, rifiutatosi di approvare il protocollo della Lega, trasformando così l'evento ufficiale in un grattacapo anche per le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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