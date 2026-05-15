Il Paris non vuole la festa del Psg a domicilio | il derby di domenica diventa un pasticcio

Il derby tra le due squadre di Parigi diventa un episodio complicato prima della conclusione della Ligue 1. La squadra di proprietà di un miliardario ha eliminato i campioni della stagione, mentre il Paris non desidera che si giochi in trasferta. La partita di domenica, che avrebbe chiuso il campionato, si presenta così come un appuntamento difficile da gestire a causa delle tensioni tra le società coinvolte. La situazione ha generato discussioni tra i dirigenti e ha portato a un certo caos organizzativo.

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Un derby e un pasticcio. Poteva finire in bellezza la stagione del Paris Saint Germain in casa dell'altra squadra della capitale, il Paris Fc. L'occasione, per il club dell'emiro del Qatar, anche per lavare l'onta dell'eliminazione ai sedicesimi di coppa di Francia subita dalla neopromossa di proprietà dei miliardari del lusso Arnault. Ma domenica sera ci sarebbe anche da festeggiare il 14° titolo di campione di Francia, con la consegna del trofeo alla banda di Luis Enrique. Una cerimonia che però non piace al Paris Fc, rifiutatosi di approvare il protocollo della Lega, trasformando così l'evento ufficiale in un grattacapo anche per le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Paris non vuole la festa del Psg a domicilio: il derby di domenica diventa un pasticcio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PSG supporters clash with police in Paris after Champions League final qualification Sullo stesso argomento Fratelli di Crozza, Meloni e il decreto "anti-pasticcio del pasticcio"Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei... Leggi anche: Quando si gioca Roma-Lazio, il derby del pasticcio: rifiutata la proposta della Lega Serie A Il #PSG vuole continuare la sua corsa al titolo, ma dal Lens non si passa indenni: con 2 risultati utili su 3, riusciranno gli uomini di Luis Enrique a centrare la vittoria del campionato francese per la 5a volta consecutiva? #Ligue1 x.com [L1+] Antoine Kombouaré: Oggi ci sono più italiani che giocano per il Paris FC rispetto a quanti ce ne siano alla Juventus o all'AC Milan. Ecco perché non vanno ai Mondiali. reddit