Il padre dei ragazzi allontanati ricoverato per un malore | scompenso dopo aver percorso quasi 10mila chilometri

Il padre dei ragazzi allontanati è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. Secondo quanto riferito, ha vissuto un scompenso dopo aver percorso quasi 10.000 chilometri. L’uomo è anche ex marito di Sonia Bottacchiari. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause del malore o ad eventuali interventi medici successivi. La vicenda riguarda la sfera familiare e le procedure legali in corso.

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