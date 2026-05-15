Il padre dei ragazzi allontanati ricoverato per un malore | scompenso dopo aver percorso quasi 10mila chilometri
Il padre dei ragazzi allontanati è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. Secondo quanto riferito, ha vissuto un scompenso dopo aver percorso quasi 10.000 chilometri. L’uomo è anche ex marito di Sonia Bottacchiari. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause del malore o ad eventuali interventi medici successivi. La vicenda riguarda la sfera familiare e le procedure legali in corso.
«Il padre dei ragazzi ed ex marito di Sonia Bottacchiari è stato ricoverato all'ospedale per un malore». Lo rende noto il suo avvocato Federica Obizzi. «La situazione - spiega Obizzi - è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte di Yuri Groppi e che lo ha portato a percorrere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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