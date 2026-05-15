Il mondo è bello perché è… varietà! | a Tuglie uno spettacolo per sostenere Io Posso

Sabato 17 maggio 2026, alle 20.30, il Teatro Comunale di Tuglie ospiterà uno spettacolo di varietà intitolato “Il mondo è bello perché è… varietà!”. L’evento è stato organizzato con il patrocinio dei Comuni di Tuglie e Sannicola e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. L’obiettivo principale è sostenere il progetto Io Posso, un’iniziativa dedicata a promuovere attività di inclusione e sostegno per le persone con disabilità. L’ingresso è aperto al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

TUGLIE - Sabato 17 maggio 2026, alle ore 20.30, il Teatro Comunale di Tuglie ospita “Il mondo è bello perchè è. varietà!”, uno spettacolo di varietà con il patrocinio del Comune di Tuglie e del Comune di Sannicola, organizzato a sostegno di Io Posso (www.ioposso.eu). Il ricavato della serata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00... Dove si trova il ponte più bello del mondo e perché è considerato un simbolo di paceIl ponte più bello del mondo secondo Time Out è lo Stari Most in Bosnia Erzegovina, dichiarato Patrimonio dell’umanità UNESCO. In lista anche tre europei. Breaking news e storie del giorno nel tuo ... fanpage.it Qual è il quartiere più bello del mondo: un paradiso per i lettori con oltre 100 librerieTime Out ha chiesto ai suoi esperti in giro per il mondo di selezionare i quartieri più cool delle migliori città. È venuta fuori una classifica di 39 nomi. Breaking news e storie del giorno nel tuo ... fanpage.it