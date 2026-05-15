Il led che salva la vita inventato da sei adolescenti è la migliore idea d' impresa del 2026

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei adolescenti hanno inventato un LED chiamato Lumico, progettato per avere applicazioni che potrebbero contribuire a salvare vite umane. Questa invenzione si è distinta tra molte proposte, portando alla vittoria il loro progetto al Trofeo Eye 2026, un riconoscimento assegnato a idee innovative di impresa. La premiazione si è svolta ad Arezzo, dove Lumico è stato riconosciuto come la proposta più promettente del 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lumico, il led che può salvare la vita, è la migliore idea d’impresa di Arezzo: ha vinto il Trofeo Eye 2026. È stata progettata da un gruppo di giovanissimi imprenditori in erba: Fabiana Cerciello, Chiara Crespolini, Giulia D’Agostino, Elena Leoni, Tommaso Lisi e Matilde Verelli, studenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

An 18 Year Old Pilot Pulled the Wrong Lever — And Invented the Deadliest Escape Trick

Video An 18 Year Old Pilot Pulled the Wrong Lever — And Invented the Deadliest Escape Trick

Sullo stesso argomento

“Chi salva una vita salva il mondo intero”: a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle stradeUna mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado...

“Sana e Salva. Quando lo Sport salva la vita”: il progetto che mette al centro lo sport come rete concreta contro la violenzaNella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” si è svolto il convegno “Sana e Salva.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web