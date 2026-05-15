Il led che salva la vita inventato da sei adolescenti è la migliore idea d' impresa del 2026

Sei adolescenti hanno inventato un LED chiamato Lumico, progettato per avere applicazioni che potrebbero contribuire a salvare vite umane. Questa invenzione si è distinta tra molte proposte, portando alla vittoria il loro progetto al Trofeo Eye 2026, un riconoscimento assegnato a idee innovative di impresa. La premiazione si è svolta ad Arezzo, dove Lumico è stato riconosciuto come la proposta più promettente del 2026.

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