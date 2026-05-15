Il gup accoglie la richiesta della difesa | Totò Cuffaro patteggia a tre anni
Il giudice per le udienze preliminari di Palermo ha stabilito che l'ex presidente della Regione Siciliana patteggerà una pena di tre anni di reclusione. La decisione è stata presa dopo aver accolto la richiesta avanzata dalla difesa durante l’udienza precedente. L’imputato è accusato di corruzione e traffico di influenze. La sentenza rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario in cui sono state contestate diverse accuse nei suoi confronti.
L'ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro ha patteggiato la pena a tre anni. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Palermo Ermelinda Marfia che ha accolto la richiesta presentata nella scorsa udienza preliminare dalla difesa dell'imputato, accusato di corruzione e traffico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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