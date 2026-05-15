Il gup accoglie la richiesta della difesa | Totò Cuffaro patteggia a tre anni

Il giudice per le udienze preliminari di Palermo ha stabilito che l'ex presidente della Regione Siciliana patteggerà una pena di tre anni di reclusione. La decisione è stata presa dopo aver accolto la richiesta avanzata dalla difesa durante l’udienza precedente. L’imputato è accusato di corruzione e traffico di influenze. La sentenza rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario in cui sono state contestate diverse accuse nei suoi confronti.

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