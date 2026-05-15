Il gup accoglie la richiesta | Cuffaro patteggia tre anni non andrà in carcere ma non potrà frequentare politici
Il giudice per le udienze preliminari ha approvato la richiesta di patteggiamento di tre anni di carcere per l'ex presidente della regione siciliana. La decisione è stata presa durante un'udienza nel Tribunale di Palermo, dove la difesa ha presentato l'accordo con la procura. L'imputato era imputato di corruzione e traffico di influenze. La condanna prevede che non dovrà scontare la pena in carcere, ma gli sarà vietato frequentare esponenti politici.
L'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro ha patteggiato la pena a tre anni. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Palermo Ermelinda Marfia che ha accolto la richiesta presentata nella scorsa udienza preliminare dalla difesa dell'imputato, accusato di corruzione e traffico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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