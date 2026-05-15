Il Giro d' Italia sfiora il Forlivese le zone interessate | chiude un tratto di via Lughese prefiltraggio a Durazzanino
Domenica il Giro d’Italia attraverserà il territorio del Comune di Forlì, interessando un breve tratto di via Lughese vicino al confine di Ponte Vico, con il passaggio previsto intorno alle 13:15. Per l’occasione, sarà chiuso un tratto della strada e allestito un prefiltraggio a Durazzanino. Le autorità hanno disposto alcune limitazioni alla circolazione nel tratto interessato, in vista della tappa tra Cervia e Corno alle Scale. La zona sarà interessata da misure temporanee per agevolare il passaggio della corsa ciclistica.
Domenica il Giro d’Italia, nella tappa Cervia – Corno alle Scale, interesserà anche il territorio del Comune di Forlì in un breve tratto della via Lughese, in prossimità con il confine territoriale Ponte Vico con il passaggio previsto intorno alle 13,15. Al fine di consentire il transito in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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