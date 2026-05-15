Il Giro arriva nel Pescarese | a Montesilvano il passaggio verso Silvi le modifiche alla viabilità

Il Giro d'Italia si avvicina al Pescarese, con il passaggio previsto a Montesilvano in direzione di Silvi. La tappa, che parte da Chieti e termina a Fermo, comporta alcune modifiche temporanee alla viabilità nel territorio di Montesilvano. Le autorità hanno annunciato variazioni nel traffico per agevolare il passaggio della carovana ciclistica e garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini lungo il percorso. La zona sarà interessata da restrizioni e deviazioni durante il transito del giro.

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