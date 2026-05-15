Il futuro dei postali tra pensione integrativa e welfare | la Cisl fa il punto su Fondoposte

Giovedì 14 maggio si è tenuto presso lo Ial di Cesenatico un incontro organizzato dalla Slp Cisl Romagna, dedicato a Fondoposte e alle questioni di welfare aziendale. L’evento ha coinvolto rappresentanti di varie realtà del settore postale e ha affrontato temi legati alla pensione integrativa e alle opportunità di assistenza sociale offerte dai fondi pensionistici. La discussione si è concentrata sulle iniziative in corso e sulle prospettive future per i lavoratori del settore.

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