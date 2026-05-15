Il fascino del maestoso castello di Cagli è possibile visitarlo gratis | ecco quando

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgono le XXVII Giornate dedicate ai castelli in tutta Italia, tra cui spicca il castello di Cagli. Durante queste giornate, è possibile visitare gratuitamente la fortezza, un edificio storico situato nel centro della città. L’evento permette ai visitatori di esplorare gli spazi e le sale del castello senza costi, offrendo un’occasione di conoscere meglio questa testimonianza architettonica. Le giornate sono organizzate con l’obiettivo di promuovere la cultura e il patrimonio storico locale.

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