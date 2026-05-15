Il fascino del maestoso castello di Cagli è possibile visitarlo gratis | ecco quando
Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgono le XXVII Giornate dedicate ai castelli in tutta Italia, tra cui spicca il castello di Cagli. Durante queste giornate, è possibile visitare gratuitamente la fortezza, un edificio storico situato nel centro della città. L’evento permette ai visitatori di esplorare gli spazi e le sale del castello senza costi, offrendo un’occasione di conoscere meglio questa testimonianza architettonica. Le giornate sono organizzate con l’obiettivo di promuovere la cultura e il patrimonio storico locale.
Cagli (Pesaro-Urbino) – Sabato 16 e domenica 17 maggio tornano in tutta Italia le XXVII Giornate Nazionali dei Castelli, la grande iniziativa promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli che ogni anno apre al pubblico fortezze, rocche, torri, borghi fortificati e architetture difensive spesso fuori dai tradizionali circuiti turistici. L’edizione 2026 coinvolgerà circa 30 siti distribuiti in 18 regioni italiane, con visite guidate gratuite, conferenze, trekking culturali, seminari e aperture straordinarie dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico nazionale. Un itinerario diffuso che attraversa l’Italia da nord a sud, tra castelli medievali, mura storiche e fortezze capaci ancora oggi di raccontare l’identità dei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Castello di Duino: firmato l'accordo tra Promoturismo e la proprietà, ecco quando la visita è gratisI possessori della FVGcard potranno accedervi gratuitamente grazie al protocollo siglato tra la famiglia Torre e Tasso e gli uffici di promozione...
Riapre il villaggio operaio di Crespi d'Adda: le novità del 2026 e quando visitarloIl villaggio operaio di Crespi d'Adda (Bergamo), da trent’anni Patrimonio Unesco dell’Umanità, apre la stagione delle visite guidate con tante...