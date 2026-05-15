Recentemente si è parlato di un conflitto tra il mondo degli esperti e le critiche rivolte alla cosiddetta “ka$ta” scientifica. In un episodio che ha attirato l’attenzione, un noto personaggio politico è stato intervistato da una giornalista, dimostrando che non esiste un rifiuto totale nei confronti dei giornalisti italiani. Questa vicenda ha sollevato discussioni sui rapporti tra figure pubbliche e il settore dell’informazione, evidenziando come alcuni tentativi di comunicazione siano ancora possibili anche in contesti complessi.

Non è vero che Grillo ce l’abbia con i giornalisti italiani. Laura Margottini, ad esempio, è riuscita a intervistarlo. Ma lei aveva un asso nella manica: Margottini lavora per la prestigiosa rivista scientifica inglese New Scientist e Grillo non poteva certo tirarsi indietro. Infatti, il rapporto tra scienza, tecnologia e cittadinanza, cui gli altri partiti dedicano al massimo qualche stanco convegno, è al centro del suo discorso politico. I gruppi che animano il MoVimento discutono molto sui rischi e sulle manipolazioni cui la scienza ci espone. Lo dimostrano le recenti sparate sui vaccini o i tanti messaggi di questi giorni sui forum di www. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il culto dell’esperto contro la «ka$ta» scientifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cargo Cult Science: Why Even Brilliant Scientists Fool Themselves – Feynman

Sullo stesso argomento

"Ta-ta-ta-ta-ta-ta", così fa il gol più bello del mondo: l'arte di Morales nel raccontare MaradonaChe effetto fa il gol più bello di sempre? Per gli argentini fu l’ora più sublime della vita, l’attimo perfetto, quello che cancellò il buio della...

Interiorità-tà-tà, la nuova via antiperformativa per rimorchiare onlineTinder ha emanato una nuova guida per vivere l’amore in modo inclusivo e accessibile, a uso esclusivo degli utenti di sesso maschile e imperniata...