I Carabinieri hanno fermato un uomo di 39 anni a Pisa, trovandolo in possesso di cocaina sul monopattino. Durante l’arresto, sono state sequestrate anche altre sostanze stupefacenti e 480 euro in contanti. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione e spaccio di droga. A casa sua sono state trovate ulteriori quantità di droga e il denaro sequestrato. La vicenda prosegue con le indagini delle forze dell’ordine.

PISA – I Carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni, per detenzione e spaccio di sostanzestupefacenti. L’intervento è scattato in via Matteucci, dove la pattuglia ha intercettato l’uomo mentre transitava a bordo di un monopattino elettrico. L’atteggiamento sospetto del soggetto ha indotto gli operanti a eseguire un controllo immediato, che ha permesso di rinvenire una prima dose di cocaina del peso di 0,56 grammi. Il ritrovamento della sostanza ha spinto i Carabinieri a estendere le verifiche presso l’abitazione dell’uomo, dove la perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti iniziali. All’interno dell’appartamento sono stati infatti rinvenuti e sequestrati un ulteriore involucro contenente 4,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione digitale e diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Il controllo dei carabinieri: Pisa: cocaina sul monopattino. Arrestato. A casa aveva altra droga e 480 euro che sono stati sequestrati

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