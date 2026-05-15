Il calciatore chiarisce | Mai mancato di rispetto a Napoli

Il difensore del Napoli ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per chiarire alcune affermazioni rilasciate in un’intervista precedente. Nel messaggio, ha affermato di non aver mai mancato di rispetto alla città e ai suoi tifosi. La dichiarazione arriva dopo che sono state sollevate alcune polemiche legate alle sue parole. Il calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente per dissipare ogni dubbio riguardo al suo atteggiamento nei confronti della piazza.

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