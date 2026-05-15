Il calciatore chiarisce | Mai mancato di rispetto a Napoli
Il difensore del Napoli ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per chiarire alcune affermazioni rilasciate in un’intervista precedente. Nel messaggio, ha affermato di non aver mai mancato di rispetto alla città e ai suoi tifosi. La dichiarazione arriva dopo che sono state sollevate alcune polemiche legate alle sue parole. Il calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente per dissipare ogni dubbio riguardo al suo atteggiamento nei confronti della piazza.
Arriva il chiarimento del difensore del Napoli, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha voluto spegnere le polemiche nate dopo alcune dichiarazioni rilasciate in una precedente intervista. Il calciatore ha spiegato come alcune frasi siano state estrapolate dal contesto, generando interpretazioni lontane dal reale significato delle sue parole. Il chiarimento del difensore azzurro. Nel messaggio condiviso sui social, Oliveira ha precisato di non aver mai voluto offendere Napoli o i napoletani, sottolineando come il tono dell’intervista fosse ironico e scherzoso. Il riferimento, infatti, riguardava esclusivamente... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Il giocatore del momento del Napoli: David Neres
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