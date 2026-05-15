Il Borussia Dortmund blinda Samuele Inacio ufficiale il rinnovo fino al 2029 | l’annuncio del club e le sue parole
Il Borussia Dortmund ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Samuele Inacio, che resterà nel club almeno fino al 2029. Il giocatore, arrivato recentemente, ha firmato un nuovo accordo che prolunga la sua permanenza in squadra. La società ha comunicato la notizia attraverso i canali ufficiali, sottolineando l’impegno del difensore per gli anni a venire. Inacio, 21 anni, ha già disputato diverse partite con il Dortmund, contribuendo alla fase difensiva della squadra.
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