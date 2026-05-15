Uno studio condotto in Corea del Sud ha analizzato come l'intelligenza artificiale possa presentare livelli di fiducia eccessivi nelle proprie risposte. La ricerca suggerisce che l'aggiunta di rumore casuale, simile ai processi di apprendimento prenatale, può aiutare a ridurre questa tendenza. Questa tecnica si basa sull'osservazione del funzionamento del cervello umano e mira a rendere le decisioni delle macchine più equilibrate. La ricerca è pubblicata sulla rivista LE VOCI DI DENTRO.

Uno studio coreano mostra come l’uso di rumore casuale, simile all’apprendimento prenatale, possa mitigare l’overconfidence I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - IA troppo fiduciosa? La si corregge imitando il cervello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Sullo stesso argomento

IA, il copilota invisibile che corregge gli erroriIn un settore complesso come quello dell’aviazione civile, in cui occorre processare migliaia di dati in tempi ristrettissimi, l’Intelligenza...

Emmanuel Macron e la premier giapponese Takaichi si salutano in stile Dragon Ball imitando l'”onda energetica”Emmanuel Macron appassionato di Dragon Ball? Il presidente francese si è incontrato con la prima ministra giapponese, Sanae Takaichi e, al termine...

[DiMarzio] Tare non sarà più il direttore sportivo, quindi dovremo vedere se GF rimane e chi sarà alla fine responsabile. Ci sono diverse fazioni interne, anche le mura ormai lo sanno e sarà necessario capire quale direzione e strategia seguirà il club. : r/ACMil reddit