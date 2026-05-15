È stato deciso di vietare l’uso dei telefoni prodotti in Cina a bordo dell’Air Force One. La misura deriva da preoccupazioni riguardanti possibili rischi di attacchi informatici provenienti da dispositivi tecnologici di provenienza cinese. La decisione si inserisce in un quadro di controlli più stringenti sui regali tecnologici ricevuti da alcuni leader stranieri, tra cui quelli provenienti dalla Cina, e mira a rafforzare la sicurezza delle comunicazioni ufficiali. La questione si lega anche a tensioni diplomatiche legate a questioni di sicurezza informatica.

Roma, 15 maggio 2026 – "Fantastici accordi”, “intese sulle materie prime”, “stima e fiducia reciproca” ma poi alla fine “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. Nessun dispositivo elettronico “preso” in Cina arriverà negli Stati Uniti sull’ Air Force One. La delegazione e lo staff americano di ritorno da Pechino, dove il presidente Donald Trump ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, hanno infatti raccolto e buttato tutto il materiale fornito dalle autorità cinesi – tra cui badge, telefoni "usa e getta" e altri dispositivi destinati alla delegazione – prima dell'imbarco sull'Air Force One, dove non è stato portato a bordo alcun oggetto di provenienza cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I telefonini made in Cina vietati sull’Air Force One. Il caso dei “regali” tecnologici di Xi e la paura di attacchi informatici

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GLI SMARTPHONE CINESI sono DAVVERO MIGLIORI

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