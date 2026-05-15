I Teatri dell’anima arrivano a Valeriano | in scena il viaggio di un hamburger in paradiso

Sabato 23 maggio alle 20:45, presso il Centro Civico “Eugenio Candon” di Valeriano, si svolgerà uno spettacolo inserito nella rassegna “I Teatri dell’Anima”. L’evento si terrà a Pinzano al Tagliamento e porta in scena “Un hamburger in paradiso”, uno spettacolo che utilizza il teatro come mezzo di memoria e condivisione. La rassegna, già avviata in altre località, continua il suo percorso con questa rappresentazione che si inserisce nel calendario di eventi culturali della zona.

Il teatro come spazio di memoria e condivisione: fa tappa a Pinzano al Tagliamento la rassegna I Teatri dell’Anima, che sabato 23 maggio alle 20:45 presenta al Centro Civico “Eugenio Candon” di Valeriano lo spettacolo “Un hamburger in paradiso”. L'appuntamento ad ingresso gratuito, curato da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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