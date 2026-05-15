Il 15 maggio 2025 una principessa ha visitato una realtà di Reggio Emilia, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta. Durante l’incontro, ha mostrato interesse per le attività di educazione ambientale e riciclo promosse dalla struttura, con particolare attenzione al progetto Remida. La visita ha coinvolto anche alcuni bambini, considerati i “principini gelosi” della presenza della figura istituzionale. La principessa ha manifestato l’intenzione di portare il progetto in Gran Bretagna, sottolineando il legame con le aziende locali che collaborano senza scopo di lucro.

. Reggio Emilia, 15 maggio 2025 – “Siamo grati alla principessa che ci sia venuta a trovare. è rimasta impressionata dal ruolo delle aziende di questo territorio, che sono nostri partner perché credono nel progetto senza un ritorno economico. Per lei queste aziende devono condurre nel futuro la sostenibilità, fungendo da esempi per altri”. È raggiante Eloisa Di Rocco, ‘research and training coordinator’ del centro di riciclaggio creativo Remida che è un progetto della Fondazione Reggio Children, del Comune di Reggio e di Iren. Ieri la principessa del Galles, Catherine Middleton, per 40 minuti buoni lo ha visitato, vissuto, respirato parlando con chi ci lavora e soprattutto con i bimbi all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I principini ‘gelosi’ della visita di Kate. Educazione e riciclo, vuole portare il progetto di Remida in Gran Bretagna”

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