I Pooh si sono esibiti all’Arena di Verona nonostante le condizioni meteorologiche avverse, che hanno colpito principalmente il Nord Italia. L’evento, iniziato nella serata del 14 maggio, rappresenta il primo di tre concerti programmati nell’ambito di “Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena”, con le date successive il 16 e il 17 maggio. Durante la serata, i membri del gruppo hanno continuato a cantare per il pubblico presente in platea, nonostante la pioggia e le difficoltà causate dal maltempo.

I Pooh sono rimasti vittime del maltempo che ha funestato gran parte del Nord. Ieri sera 14 maggio si è tenuto il primo dei tre concerti all’Arena di Verona (si replica il 16 e 17 maggio) e 16 maggio per “ Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena ”. Un violento temporale ha interrotto il concerto più volte, ma Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli non hanno mollato la “nave” soprattutto per quei fan che non hanno mollato la sedia, rimanendo sotto la pioggia ad aspettare che apparissero sul palco. E così è stato. La band si è esibita lo stesso accompagnata dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Pooh sotto la tempesta all’Arena di Verona non abbandonano “la nave” e cantano per i superstiti in platea – IL VIDEO

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