I dannati di via Fabretti | tra bus multe e immondizia la via delle due Università dimenticata da tutti
Via Fabretti è una strada situata tra due università, caratterizzata da incuria e abbandono. La zona si presenta con problemi di spazzatura, marciapiedi danneggiati e veicoli parcheggiati in modo irregolare. Sono frequenti le multe per infrazioni e i mezzi pubblici spesso non rispettano gli orari o le fermate. La strada rimane spesso trascurata dalle autorità, nonostante la presenza di studenti e residenti che continuano a viverci.
Ci sono strade che sopravvivono, tra incuria, degrado, abbandono e la punizione di chi si ostina a viverci. Via Fabretti, nel cuore del centro storico di Perugia, è di queste seconde. Un asse breve ma strategico, incastonato tra due poli universitari, battuto ogni giorno da studenti, turisti e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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