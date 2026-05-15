I dannati di via Fabretti | tra bus multe e immondizia la via delle due Università dimenticata da tutti

Via Fabretti è una strada situata tra due università, caratterizzata da incuria e abbandono. La zona si presenta con problemi di spazzatura, marciapiedi danneggiati e veicoli parcheggiati in modo irregolare. Sono frequenti le multe per infrazioni e i mezzi pubblici spesso non rispettano gli orari o le fermate. La strada rimane spesso trascurata dalle autorità, nonostante la presenza di studenti e residenti che continuano a viverci.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui