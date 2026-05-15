Host | il mercato dei consumi fuoricasa supera i 100 miliardi

Il mercato dei consumi fuori casa ha raggiunto un valore superiore ai 100 miliardi di euro. Host, la principale manifestazione internazionale dedicata al settore dell’ospitalità, si concentra su questa crescita e presenta le ultime novità e innovazioni del settore. Durante l’evento, vengono mostrate soluzioni per ristoranti, hotel e servizi correlati, offrendo una panoramica completa delle tendenze attuali. La fiera attira operatori e aziende da tutto il mondo, evidenziando l’importanza di questo mercato in continua espansione.

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Cultura alla quale Host, la manifestazione leader mondiale dedicata al mondo dell'ospitalità organizzata da Fiera Milano, contribuisce in modo decisivo anticipando l’innovazione non solo con la manifestazione biennale, ma anche con gli approfondimenti dell’Osservatorio HostMilano che fotografano l’andamento e le tendenze di mercato più promettenti per trasformarle in opportunità di business. Con oltre 2.200 espositori e più di 183 mila visitatori professionali arrivati da tutto il mondo, l’edizione 2025 ha confermato HostMilano come la piattaforma di riferimento mondiale per l’ospitalità, il fuoricasa e il food retail, ruolo sottolineato dalla crescita di visitatori professionali e buyer: +27% dagli Stati Uniti, +29% dal Brasile, +21% dagli Emirati Arabi Uniti, +20% dall’Australia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Host: il mercato dei consumi fuoricasa supera i 100 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Host Milano, in scena il gelato italiano che vale 4,9 miliardiIl 24 marzo si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale - l’unica dedicata a uno specifico alimento - che idealmente inaugura il percorso... Tasse, balzo dei consumi: incasso di 131 miliardi nel primo trimestre? Domande chiave Perché le tasse sui consumi stanno sostituendo quelle sul reddito? Come influisce il calo dei bonus edilizi sulle casse dello Stato?... Host: il mercato dei consumi fuoricasa supera i 100 miliardiRistorazione professionale protagonista della biennale dedicata all’ industria del food equipment e allo stile dell’ospitalità che si terrà in Fiera Milano dal 22 al 27 ottobre 2027 con oltre 1.000 es ... ilgiornale.it Il mercato dei videogiochi è cresciuto in Europa nel 2024: al 90% è in digitaleIl nuovo report relativo al mercato videoludico in Europa nel 2024 mostra una crescita generale e un dominio sempre più netto del mercato digitale sul fisico, a quanto pare. NOTIZIA di Giorgio Melani ... multiplayer.it