Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo un episodio di aggressione durante un controllo di polizia. Durante la perquisizione, è stato trovato dello hashish nascosto tra le carte da gioco che portava con sé. Il ragazzo ha tentato di scappare e ha cercato di aggredire gli agenti che cercavano di fermarlo. L’arresto è avvenuto in seguito a questa condotta e alla scoperta della sostanza stupefacente. La polizia sta indagando sulle modalità di occultamento della droga e sui motivi dell’atteggiamento violento del giovane.

? Domande chiave Come ha fatto il ragazzo a nascondere la droga nelle carte?. Perché il ventiduenne ha tentato di aggredire gli agenti durante il controllo?. Cosa hanno trovato gli inquirenti insieme ai 55 grammi di hashish?. Dove si nascondeva il resto dello stupefacente tra i due giovani?.? In Breve Diciottenne denunciato con 7 grammi di hashish trovati dopo inseguimento.. Ventiduenno arrestato con 55 grammi di droga nascosti in un mazzo di carte.. Sequestrati bilancini e materiale per confezionamento presso il bar coinvolto.. Soggetto arrestato trasferito nel carcere di San Donato per spaccio.. Mercoledì 13 maggio, nel pomeriggio, la polizia ha arrestato un 22enne e denunciato un 18enne davanti a un bar della città dopo che movimenti sospetti avevano segnalato una possibile attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hashish nelle carte da gioco: arrestato 22enne dopo l’aggressione

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