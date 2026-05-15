Guns Up | affari di famiglia | un b-movie sbilanciato tra bande criminali e colpi di scena – Recensione

Ray Hayes è un ex agente di polizia del New Jersey che negli ultimi cinque anni ha lavorato come esecutore materiale per un clan mafioso locale, guidato dalla flemmatica leader criminale Michael Temple, seguente comunque un codice d’onore, e dal suo braccio destro Ignatius. L’obiettivo di Ray è quello di finanziare, con i redditizi proventi dei suoi incarichi, il sogno della moglie Alice di aprire un diner tutto suo. In Guns Up – Affari di famiglia la situazione prende una piega del tutto inaspettata quando il boss rivale Lonny Castigan, il classico cattivo privo di qualsiasi morale, elimina Michael a sangue freddo e prende il controllo della banda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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