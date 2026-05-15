GUIDA TV 15 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv per la serata del 15 maggio 2026, con programmi e spettacoli trasmessi da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Tra le proposte ci sono film, serie, approfondimenti e show di vario genere. La guida fornisce un elenco dettagliato delle trasmissioni in onda, orari e canali, per aiutare gli spettatori a scegliere cosa guardare. Inoltre, si invita a partecipare al toto share per indovinare gli ascolti serali delle principali trasmissioni.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:20 MilleunaCover Sanremo ultima puntata Tv7 Video-frammenti Rubrica Rai2 21:20 00:50 Ore 14 Sera Speciale Garlasco Paradise: La Finestra sullo Showbiz Inchieste Show Rai3 21:20 23:05 Un Colpo di Fortuna 1ªTv Storia di una Leggenda: Pininfarina Film Doc Rete 4 21:35 00:55 Quarto Grado Il Silenzio dell’Acqua R Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 01:30 Grande Fratello Vip Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 21:30 00:25 The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro Dr.. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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