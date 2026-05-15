Guardiola fornisce aggiornamenti sulla forma fisica di Rodri per la finale di FA Cup

L’allenatore di una squadra di calcio ha rilasciato aggiornamenti sulla condizione fisica di un centrocampista chiave in vista della finale di una competizione nazionale. Durante la conferenza stampa, ha confermato che il giocatore ha ripreso gli allenamenti dopo un infortunio e sta affrontando le ultime sedute di preparazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tempistiche della sua eventuale disponibilità. La squadra si sta concentrando sulla preparazione per la partita che si terrà tra pochi giorni.

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2026-05-15 16:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non è sicuro se Rodri sarà in forma per la finale di FA Cup contro il Chelsea, che si svolge in un contesto di continue speculazioni sul suo futuro a seguito delle notizie secondo cui due assistenti chiave si stanno preparando a lasciare il club. Guardiola spera di portare il City alla seconda vittoria stagionale a Wembley sabato mentre cerca di aggiungere la FA Cup alla EFL Cup vinta a marzo. Ma potrebbero ancora una volta fare a meno di Rodri, il centrocampista ha saltato le ultime cinque partite a causa di un infortunio all’inguine riportato nella vittoria per 2-1 del mese scorso contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guardiola fornisce aggiornamenti sulla forma fisica di Rodri per la finale di FA Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pep Guardiola post-match press conference | Tottenham Hotspur 2-2 Manchester City | Premier League Sullo stesso argomento Slot fornisce aggiornamenti positivi sulla forma fisica di Salah in vista della FA Cup2026-04-01 20:58:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Liverpool... Guardiola non rischia Rodri per la semifinale di FA Cup contro il SouthamptonAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Pep Guardiola credeva che non valesse la pena correre il rischio di affrontare Rodri nella semifinale di FA...