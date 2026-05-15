Guancia Volley Academy vittoria 3-1 contro Ischia

La Guancia Volley Academy ha concluso la propria stagione con una vittoria per 3-1 contro l’ASD Ischia Pallavolo, davanti al pubblico di casa. La partita si è svolta negli ultimi playoff di Serie C, con la squadra che ha conquistato il risultato finale nel corso dell'incontro. La sfida ha visto i padroni di casa imporsi sui rivali in quattro set, chiudendo così la serie con questa affermazione.

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Davanti al pubblico amico, la Guancia Volley Academy archivia la propria stagione con una prestazione di spessore, superando l’ASD Ischia Pallavolo per 3-1 nell’ultima gara dei play off di Serie C. Alla palestra “N.Adamo” gli atripaldesi si impongono con i parziali di 25-16, 25-27, 25-14 e 25-16. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Guancia Volley Academy, vittoria al tie-break contro Volla Guancia Volley Accademy cade al tie-break contro Volley IschiaBattuta d’arresto per la Guancia Volley Academy, che nel terzo turno dei play-off esce sconfitta per 3-2 sul campo del Volley Ischia al termine di... Play off, Guancia Volley Academy ko a Volla: sfuma il sogno promozioneTerza sconfitta consecutiva per gli atripaldesi di coach Modica, battuti 3-0: decisivi i dettagli nei finali di set. Ultima gara senza obiettivi, ma resta una stagione di crescita e il talento di Conv ... orticalab.it