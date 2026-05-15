Stasera su Canale 5 andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, con l’attenzione rivolta alla decisione sul quarto finalista. La puntata si svolge in un momento di grande attesa, con i concorrenti pronti a scoprire il nome che si aggiungerà agli altri finalisti. I sondaggi e le dinamiche interne alla casa hanno contribuito a creare un clima di suspense, mentre i telespettatori aspettano di vedere come si svilupperà la serata.

L’attesa è quasi finita. Questa sera, in prima serata su Canale5, le luci della Casa più spiata d’Italia si accendono per una semifinale in cui potrebbe succedere di tutto e, soprattutto, è atteso il v erdetto definitivo sul quarto finalista di questa intensa edizione del Grande Fratello Vip. A quasi due mesi dal fischio d’inizio di questa avventura, il reality condotto da Ilary Blasi è giunto al suo giro di boa più critico. Il pubblico, che ha seguito con passione le dinamiche, gli amori e gli scontri dei concorrenti, è ora chiamato a compiere una scelta decisiva. E mentre Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo si godono già la serenità del pass per la finale, l’ultimo tassello del puzzle è ancora tutto da decidere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip sondaggi del 15 maggio: il nome del quarto finalista

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Grande Fratello Vip Verso il Televoto del 5 Maggio

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