Grande Fratello Vip infestato nessuno capisce cosa sono | moscerini pulci o pidocchi?

Nella mattinata del 13 maggio 2026, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno segnalato la presenza di insetti di provenienza ancora non identificata all’interno della Casa. La scoperta ha creato scompiglio tra i partecipanti, che si sono trovati coinvolti in un momento di grande agitazione. Le squadre di controllo sanitario sono intervenute subito per analizzare la situazione e cercare di identificare gli insetti che hanno causato disagio tra i presenti. La causa e la natura degli insetti rimangono ancora da chiarire.

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La Casa del Grande Fratello Vip ha vissuto ore di autentico panico nella mattinata del 13 maggio 2026, quando alcuni concorrenti hanno scoperto di avere addosso piccoli insetti di natura ancora ignota. Una scoperta che ha scatenato un’operazione di pulizia straordinaria, trasformando i gieffini in un’improbabile squadra di disinfestazione armata di aspirapolvere, detersivi e stracci. Tutto è cominciato quando Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi si sono accorti di avere qualcosa di strano sulle loro magliette. L’ex professore di Amici è stato tra i primi a dare l’allarme, con una constatazione tanto semplice quanto inquietante: “ Ho la t-shirt piena, ma sono strani. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Grande Fratello Vip infestato, nessuno capisce cosa sono: moscerini, pulci o pidocchi? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip, allarme insetti nella Casa: “Sono pidocchi 2.0, volano”Una mattina apparentemente tranquilla nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 si è trasformata in un’operazione di disinfestazione molto improvvisata... “Ma sono pidocchi”. Grande Fratello Vip, concorrenti nel panico: “Guarda che roba”C’è qualcosa che, nelle ultime ore, ha iniziato a muoversi, o meglio a volare, tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Grande Fratello Vip, dopo i topi arrivano i 'pidocchi 2.0': Qui è disgustoso, disinfestazione d’emergenza nella CasaConcorrenti assaliti da misteriosi insetti volanti, scattano le pulizie generali: al GF Vip torna l’incubo degli ospiti indesiderati dopo i roditori delle passate edizioni. libero.it Che paura, al Grande Fratello Vip ci sono i pidocchi: panico nella casa, concorrenti spaventati, la reazione assurdaPanico al Grande Fratello Vip: i concorrenti sospettano che la casa sia infestata dai pidocchi e la loro reazione è stata immediata. donnapop.it