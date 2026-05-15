Grande Fratello Vip anticipazioni semifinale stasera 15 maggio 2026 | quarto finalista eliminati a sorpresa torna Valeria Marini

Stasera, 15 maggio 2026, si svolge la semifinale del Grande Fratello Vip, con la presenza di un quarto finalista che si aggiunge ai tre già annunciati. Durante la puntata, ci saranno eliminazioni a sorpresa tra i concorrenti, e tra gli eventi previsti c’è il ritorno di Valeria Marini, che rientrerà nella Casa. Inoltre, Ilaria Blasi farà un ingresso speciale per comunicare un aggiornamento agli abitanti del reality, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’annuncio.

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