Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la 17esima puntata

Stasera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 viene trasmessa la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La puntata viene proposta anche in streaming, disponibile su piattaforme online compatibili con il broadcast televisivo. La trasmissione si svolge in diretta e vede protagonisti i partecipanti del reality show, con momenti di confronto e novità che si susseguono nel corso della serata. La programmazione è visibile sia in televisione sia attraverso i servizi di streaming ufficiali.

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Stasera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 17esima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande fratello vip 2026 | Alessandra Mussolini è la seconda finalista Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. Raul Dumitras: età, lavoro, ex fidanzata famosa, dove vive, profilo Instagram. Tutto sul concorrente del Grande Fratello Vip • Raul Dumistru è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026: età, lavoro, vita privata, ex fidanzata e curiosità sul volt… x.com Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 15 maggioGrande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e le ultime notizie di oggi, 15 maggio su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 15 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiTutto pronto per la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi: chi sarà il quarto finalista di questa edizione? superguidatv.it La Dimensione del Vault Deve Essere Molto Più Grande Tipo Ieri reddit