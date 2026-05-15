Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di venerdì 15 maggio Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, venerdì 15 maggio 2026, va in onda in diretta su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Durante la puntata vengono annunciate le nomination dei concorrenti e si svelano i nomi degli eliminati. Sono inoltre presenti sondaggi e aggiornamenti sui concorrenti ancora in gara. L’evento si svolge in diretta e si conclude con le ultime decisioni da parte del pubblico e della produzione.

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