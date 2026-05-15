Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di venerdì 15 maggio Nomination eliminati e sondaggi
Stasera, venerdì 15 maggio 2026, va in onda in diretta su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Durante la puntata vengono annunciate le nomination dei concorrenti e si svelano i nomi degli eliminati. Sono inoltre presenti sondaggi e aggiornamenti sui concorrenti ancora in gara. L’evento si svolge in diretta e si conclude con le ultime decisioni da parte del pubblico e della produzione.
Stasera, venerdì 15 maggio 2026, appuntamento con la semifinale del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della diciassettesima puntata del 15 maggio, cosa succederà?. Venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con la semifinale e un televoto decisivo che decreterà il quarto finalista di questa edizione. In studio a commentare i concorrenti e le loro vicissitudini nella casa più spiata d’Italia le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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